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رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وآرسنال النني في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:50 م
محمد صلاح والنني
محمد صلاح والنني
محمد السعيد
يستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة ليفربول ,وآرسنال في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

وتشهد مباراة الغد صدام مصري خالص بين محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، حيث يسعى كل منهما لمساعدة فريق في خطف الثلاث نقاط.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز على آرسنال للإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يطمح آرسنال في مواصلة إنطلاقته القوية بالبريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

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