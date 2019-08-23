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عبد القادر عزوز: تحرير إدلب أثبت تماسك الدولة السورية.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:49 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار لدي الحكومة السورية، أن "التحركات الأخيرة للجيش العربي السوري تأتي في إطار أحكام القانون الدولي، والسعي نحو السيطرة على كامل الأراضي السورية، وأيضا عدم السماح بتهديد وحدة أراضيها".

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن الجيش العربي السوري قد منع التنظيمات الإرهابية من التمدد مستغلا اتفاقات نظام التهدئة ومحاربة التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم القاعدة بشكل كامل خلال الفترة الماضية.

وتابع المستشار لدي الحكومة السورية أن اليوم سوريا تخوض معركة من أجل القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي فبعد أدلب ستكون المعركة في شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن الدولة السورية بمؤسساتها العسكرية متماسكة وأصبحت قوية مع توفر الإرادة السياسية والشعبية.

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