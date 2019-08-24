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رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: حضور السيسي قمة G7 فرصة لجذب الاستثمارات

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:59 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة الـ G7 التي تنطلق غدا، السبت، في فرنسا، تشير إلى اهتمامات الاقتصادات الكبرى بمصر، خصوصا في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأضاف فؤاد يونس، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن قمة مجموعة الـ7 الكبار اعتاد أعضاؤها على دعوة دولة أو اثنين أو ثلاثة غير الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي لحضور القمة، والمشاركة في اللقاءات وجدول الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي أن هذه الدعوة مهمة لمصر؛ لأنها تكون فرصة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء ورؤساء هذه الدول، ومن ثم يمكن استغلال هذه اللقاءات للترويج أكثر للفرص الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري.

وتنطلق غدا، الأحد، قمة «السبع الكبرى» في مدينة «بيارتيز» الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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