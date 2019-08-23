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فن

عرض تريفوجا على مسرح الهناجر بمهرجان المسرح القومي .. غدًا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:33 م
عرض تريفوجا
عرض تريفوجا
آيه عاطف
يعرض مساء غد السبت، والأحد العرض المسرحي "تريفوجا" على خشبة مسرح الهناجر، ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي المصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث العرض حول قصة إنسانية تحدث أثناء نشوب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، في إطار مشوق ومميز.

"تريفوجا" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وهو تأليف محمد ذكي، ومن إخراج عادل مبروك، ملابس ومكياج أميرة صابر، ديكور صلاح عباس وآية يحيى، إضاءة إبراهيم الفرن.

يذكر أن العرض حصل عدة جوائز من المهرجان الذاتي بجامعة عين شمس، وهى جائزة أفضل عرض مركز أول، جائزة أفضل مخرج مركز أول، جائزة أفضل ممثل مركز أول، جائزة أفضل إضاءة مركز أول، جائزة أفضل نص مركز أول، بجانب جائزة أفضل عرض مركز ثاني في مهرجان إبداع 7 وزارة الشباب والرياضة.

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