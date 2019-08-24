برلماني: إصدار قانون شغل الوظائف العامة بدور الانعقاد الخامس

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن قانون شغل الوظائف العامة، من أهم القوانين التي من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.



وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أهمية القانون في القضاء على الفساد وعدم تولي غير المنتظمين الوظائف العامة، مشيرًا إلى أن القانون يدعم في المقام الأول اتجاه الدولة نحو القضاء على الفساد.



ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن قانون شغل الوظائف العامة، سوف يخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الخامس.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.