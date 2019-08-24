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ديني

دار الإفتاء تكشف خلاصة القول في مسألة ختان الإناث

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:41 ص
ختان الإناث
ختان الإناث
محمد شحتة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلاصة القول في هذه المسألة بعد دراسة النصوص الشرعية التي تناولتها والرجوع إلى الأطباء المختصين.

وقالت الإفتاء، في ردها على سؤال "ما حكم ختان الإناث، أن ختان الإناث إنما هو من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها.

ونصحت دار الإفتاء، الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان في حق الإناث قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وقالت الإفتاء، إن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

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