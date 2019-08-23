أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دعوية إلى مساجد غرب

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، الجمعة، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة غرب، تحت عنوان "الصحبة وأثرها في بناء الشخصية".



جاءت القافلة بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة والشيخ عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة.



وقال الشيخ عبدالرحمن نصار وكيل الوزارة إن القافلة تحدثت عن أن الإنسان اجتماعي بفطرته يتأثر بالمجتمع الذي يعيش ويحيا فيه ولا خلاف أننا نحتاج إلى شخصية قوية سوية تتسم بأسمى معاني الانسانية وأعلى درجات الوطنية حتى يخرج لنا جيل يبني ولا يهدم يعمر ولا يخرب.



وأضاف: "لا شك أن من اهم الأمور التي لها الأثر البالغ في بناء شخصية الإنسان هي الصحبة فإن المرء يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته فكرًا ومعتقدًا وسلوكًا دل على ذلك الشرع والعقل والواقع والمشاهدة وهذا ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.