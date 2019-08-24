هل يعدل مجلس النواب قانون الخدمة المدنية؟.. برلماني يجيب

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن قانون الخدمةالمدنية ليس في حاجة إلى تعديل، واللجنة قامت بمعالجة جميع المشاكل التي كانت في القانون.



وأوضح النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بمادة التسويات والإجازات، وتدخلت لجنة القوى العاملة وأعطت الموظفين حاملي المؤهل العالي حق التسوية.



وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه بالنسبة لصرف الإجازات فحاليًا يقوم الموظفون بصرف إجازاتهم دون اللجوء للمحاكم وهذه من المزايا الهامة التي نص عليها القانون



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.