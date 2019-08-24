جادو: مشاركة مصر في قمة G7 تؤكد تخطيها الأزمات الاقتصادية

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن مشاركة مصر في قمة G7 التي تعقد في فرنسا حاليا تعتبر ثقة كبرى حظيت بها مصر من قبل الدول العالمية الكبرى، موضحة أن دعوة ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي ما هي إلا تعبير واضح عن أن مصر تخطت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها جراء الثورات بها.



وأضافت الدكتورة جيهان جادو لـ" صدى البلد" أن مصر أصبحت تحتل مرتبة كبرى ومركزا عالميا بين الدول السبع التي تشارك في قمة G7 الاقتصادية الكبرى، موضحة أن من أهم المحاور التي سوف تتناولها فرنسا وتولي لها اهتماما كبيرا خلال القمة هو العمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب والاستغلال الأخلاقى للفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.



وأكدت عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا أن من بين الملفات التي متوقع مناقشتها في قمة G7 تجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، لافتة إلى أن مصر تعد من أقوى الدول الأفريقية المشاركة لما تلعبه من دور حيوي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خبراتها العسكرية الكبرى في القضاء على الإرهاب وتأمين حدودها، وهذا ما تصبو إليه فرنسا والدول الأوروبية، وأيضا للحد من العمليات الإرهابية المتكررة عندها، ولما تتمتع به مصر من ثروات اقتصادية وأنها ساحة كبرى للاستثمارات الكبرى فيها.



وتابعت: "لذلك لا تستغني فرنسا عن تلك الشراكة الحتمية باعتبار مصر من الدول المحورية في المنطقة والتي تقفز نحو العالمية بمنتهى السرعة وتصارع الزمن من أجل تحقيق التنمية والرخاء".



وتعقد قمة G7 في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أغسطس الحالي في مدينة ياريتز الفرنسية، قمة الـ G 7 بمشاركة كل من "فرنسا . ألمانيا . اليابان . أمريكا . كندا. بريطانيا . إيطاليا"، بالإضافة إلى دعوة سبع دول أخرى على رأسها مصر.

