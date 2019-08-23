الإسماعيلي يتسلم الملابس الجديدة من شركة جاكو

تسلمت إدارة نادي الإسماعيلي ملابس فريق كرة القدم الأول والتي جاءت من شركة جاكو الألمانية التي تعاقدت معها الإدارة خلال الفترة الماضية.



وبدأت الإدارة بعد استلام الأطقم الجديدة بطباعة شعار النادي والإعلانات التابعة للشركة الراعية للفريق.



ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البلاستيك وديا اليوم الجديد، بمعسكر 6 أكتوبر، استعدادا للموسم الجديد.



ويستعد الإسماعيلي لـ افتتاح مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة أهلي بني غازي الليبي، يوم 13 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.