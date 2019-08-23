محمد ناصر ينضم لـ مسلسل حواديت الشانزليزيه

انضم الفنان محمد ناصر، إلى فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث يقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل.



تدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وإلقاء الضوء على طبيعة الحياة وقتها والتعامل بين الناس مع إظهار رقي الشوارع والأخلاق حينها.



"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة وهو من بطولة كل من إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد.



يذكر أن محمد ناصر، شارك في مسلسلي "طاقة نور"، بطولة هاني سلامة، و"علامة استفهام" بطولة محمد رجب، وقد لاقى إعجاب شديد من الجمهور.