ضبط طن أرز فاسد وتحرير 101 محضر تمويني بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 101 محضر تمويني متنوع، وضبط وإعدام طن أرز غير صالح للإستهلاك الآدمي قبل طرحة للبيع للمواطنين، وذلك في حملات تموينية مكبرة خلال الـ 10 أيام الماضية، شنتها مراكز " المراغة، وطما، والمنشاة، وطهطا "، بالإشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن الوحدة المحلية شنت حملة على الأسواق بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، منها تحرير محضر جنحة لصاحب مخبر بلدي ببندر المراغة قام بالإستيلاء على مبلغ 239 ألف و184 جنيها من مبيعات الكارت الذهبي، وكذلك تحرير محضر لصاحب شركة جملة لحيازة وبيع سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 8 محاضر صحة متنوعة ما بين عدم نظافة المنشأة، وعدم حمل شهادات صحية.



وأضاف أنه تم تحرير 38 محضر مخالفات وإشغالات في حملة مكبرة على المخابز والأسواق،7 منها محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، ومحضرين عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، ومحضر غلق المخبز في المواعيد الرسمية، وكذلك عدد 5 محاضر رفع اشغالات في الشارع العام، و4 محاضر رفع فرش باعة جائلين لبيع الفاكهة والخضار، ومحضر تعدي أصحاب المحلات على حرم الشارع، كما تم رفع الاشغالات من جانبي شوارع المدينة.



وأشار عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما إلى أن المركز نفذ حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط وإعدام طن أرز غير صالح للإستهلاك الآدمي، حيث تبين وجود "سوس" داخل أكياس الأرز، بالاضافة إلى ضبط 35 كيلو جرام لحوم بلدي خارج السلخانة، وتحرير 17 محضرا لمحلات غير مرخصة، ومحضر لمحل بيع أدوية بيطرية غير مرخص بقرى الدوير، وكوم اشقاو.



وفي مركز ومدينة المنشاة لفت شريف السيد حسين إلى تنفيذ الوحدة المحلية لحملة مكبرة لضبط الأسعار ورفع الإشغالات التى تعوق المواطنين، أسفرت عن تحرير 26 محضرا متنوعا شملت 5 محاضر نظافة، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و11 محضر إشغالات، و6 محاضر رفع فرش باعة جائلين لبيع الفاكهة، وضبط 39 مضبوطات متنوعة.



وقال على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المخابز بالمدينة، وساحل طهطا، ومجلس قروي شطورة، أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر نقص أوزان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.