ثقافة الأقصر: النيل مصدر الحياة والخير فى مصر على مدار التاريخ



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد بالمكتبة الثقافية بالنمسا محاضرة بعنوان "وفاء النيل عند القدماء المصريين" ألقاها عبد الرسول محمود، أوضح فيها معنى وفاء النيل وأهمية نهر النيل فى حياة المصرين ودوره فى مصر القديمة وتقديس المصريين له باعتباره مصدر الحياة والخير فى مصر على مدار التاريخ.



وقد رمز المصريين القدامى للنيل بإله اسموه "حابى"، وقد اعتاد المصريين الاحتفال بعيد وفاء النيل فى العصور الوسطى وكان من أكبر أعياد مصر، كما أقامت المكتبة بجمعية تنمية المجتمع بالغواربة محاضرة بعنوان "غرس حب الوطن لدى الأطفال" ألقاها محمود عبدالموجود، أوضح فيها معنى الوطن وحب الوطن وأن الانتماء له من الإيمان، وتعزيز الثقافة الوطنية والوحدة الوطنية والبعد عن التعصب والوعى بتاريخ الوطن، وإنجازاته وأهميته الجغرافية والاقتصادية وطرق إظهار حب الوطن، بجانب إقامة مسابقة أسئلة ثقافية.



وعقد قصر ثقافة أسنا محاضرة بعنوان "الأغذية المحفوظة وخطرها على الأطفال"، تحدثت فيها كريمة مختار عن توعية الأطفال بالغذاء السليم والعقل السليم بالجسم السليم، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر ورشة رسومات فنيه للأطفال تدريب صبرنا عويس، وأقام قصر ثقافة المحاميد بحرى أمسية شعرية عن قناة السويس شارك فيها الشاعر محمد إبراهيم ، بجانب تنظيم قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية لعمل بوستر فنى، بالإضافة إلى برنامج ساعة قراءة للأطفال بمشاركة منى بكرى، وتنفيذورشة موسيقى لكريم العاصى.



كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها مصطفي أحمد، أوضح خلالها أن الله تعالي أوصي في عدد من الأيات الكريمة من القرآن الكريم بضرورة الإحسان إلي الناس ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن لهم حق في نيل الإحترام من المجتمع والنظر لهم نظره عز، وأن من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تحفظ أموالهم وممتلكاتهم ويجب علي المجتمع بافراده أن يقدموا المساعدة إليهم، كما نظم القصر ندوة بديوان آل الدرديري بالساحة الرضوانية بعنوان " كيفية بناء جيل مثقف" تحدثت فيها د. منال محمد مبارك، والدكتور محمد منصور، عن الثقافة ومجالات الفنون عن أهميتها في تطور الشباب ومشاركتهم في التنمية الثقافية، وقام الشاعر علي حسان بالقاء بعض أبيات الشعر، واختتم بعرض فنى لفرقة الأقصر للإنشاد الدينى قدمت من خلاله بعض التواشيح الدينية.

