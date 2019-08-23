ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى العصافرة بالدقهلية يستغيثون من تلال القمامة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:21 م
أهالى العصافرة بالدقهلية
أهالى العصافرة بالدقهلية يستغيثون من تلال القمامة
همت الحسينى
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية العصافرة بمحافظة الدقهلية بسبب انتشار القمامة والحشرات أمام المنازل، خاصة فى فصل الصيف.

قال مجدى فريد ٤٥ عاما موظف إن القمامة انتشرت بشكل كبير وأصبحت سببا للأمراض حيث يعانى الأطفال من أمراض جلدية مزمنة بسبب الحشرات المتواجدة.

قالت نادية حمدى٣٤ عاما "ربة منزل" إن ابنها أصيب بحمى، شديدة وظل بالمستشفى يومين وقال لها الطبيب إن سبب ذلك "بعوضة" وبالطبع أتت من القمامة التى انتشرت أمام المنزل".

فيما أكدت سلوى محمد ٣٠ عاما: "ناشدنا الوحدة المحلية دون جدوى وأرسلنا فاكسات للمحافظة والقمامة تزداد فما الحل نناشد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم بحل هذه الأزمة".

وأكد مسئول بالوحدة المحلية أن المشكلة تفاقمت بسبب إلقاء الأهالى القمامة وقد تم إرسال عمال من قبل لتنظيفها وسوف يتم إرسال سيارات نظافة لحل المشكلة.
أهالى العصافرة بالدقهلية يستغيثون من تلال القمامة
أهالى العصافرة بالدقهلية يستغيثون من تلال القمامة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش عارفين نفتح شباك من رائحة القمامة .. سكان مدينة الإعلام يستغيثون

أهالي منطقة بالدقهلية: أغيثونا القمامة والحشرات أصابتنا بالأمراض

الأمراض والحشرات والقمامة تحاصر مدينة الخصوص بالقليوبية.. والأهالي يستغيثون

ترشيحاتنا

مورينيو أفريقيا.. من هو باولو دوراتي المرشح الأقرب لـ تدريب الأهلي

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات برفقة زوجته وأبنائه

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

ولاد من غير نسب ومخدرات.. ريهام سعيد تشعل الخلافات مع زينة مرة أخرى

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

المنتجين الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور