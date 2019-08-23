أهالى العصافرة بالدقهلية يستغيثون من تلال القمامة

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية العصافرة بمحافظة الدقهلية بسبب انتشار القمامة والحشرات أمام المنازل، خاصة فى فصل الصيف.



قال مجدى فريد ٤٥ عاما موظف إن القمامة انتشرت بشكل كبير وأصبحت سببا للأمراض حيث يعانى الأطفال من أمراض جلدية مزمنة بسبب الحشرات المتواجدة.



قالت نادية حمدى٣٤ عاما "ربة منزل" إن ابنها أصيب بحمى، شديدة وظل بالمستشفى يومين وقال لها الطبيب إن سبب ذلك "بعوضة" وبالطبع أتت من القمامة التى انتشرت أمام المنزل".



فيما أكدت سلوى محمد ٣٠ عاما: "ناشدنا الوحدة المحلية دون جدوى وأرسلنا فاكسات للمحافظة والقمامة تزداد فما الحل نناشد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم بحل هذه الأزمة".



وأكد مسئول بالوحدة المحلية أن المشكلة تفاقمت بسبب إلقاء الأهالى القمامة وقد تم إرسال عمال من قبل لتنظيفها وسوف يتم إرسال سيارات نظافة لحل المشكلة.