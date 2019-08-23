فتحة ساق وتاج.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة

نشرت المطربة مايا دياب فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة رائعة وجذابة للغاية، وهو ما أبهر جميع متابعيها، وقاموا بالتعليق على صورها معبرين فيها عن مدى أناقتها، وجمالها.



وعلقت مايا دياب على صورتها "ملكة القلوب"، وظهرت مايا دياب بفستان باللون الأبيض الطويل، وبفتحة من الساق تكشف عن ساقيها، وهو ما تلائم بشكل كبير مع لون بشرتها البرونزية الجميلة.



وتركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة رائعة، وجذابة، وقد أكملت إطلالتها بارتداء تاج على رأسها باللون الأبيض، وعلى شكل أشعة الشمس، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، ولن الفستان الخاص بها.



ولم تتكلف مايا دياب في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، التي تبرز من أناقتها، فقامت بإبراز لون عينيها بالكحل الأسود، والاى شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت مايا دياب إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع حذاء باللون الأبيض.



وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..