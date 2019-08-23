بعيدة للغاية.. كلوب يصدم عشاق ليفربول بشأن حارس الفريق

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول،على أن عودة اليسون حارس مرمى الفريق مازالت بعيدة للغاية وأن الحديث عنها في الوقت الحالي صعب.



وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: الوقت مازال مبكرا على تحديد موعد عودة اليسون والمشاركة في التدريبات لكنه في الوقت الحالي يخضع لفترة تأهيل.



وكان اليسون أصيب في اللقاء الافتتاحي لبطولة الدوري الانجليزي امام نوريتش سيتي وحقق الريدز الفوز بنتيجة 4-1 وغاب عن مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي وساوثهامتون في الدوري .



جدير بالذكر ان فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مناصفة مع ارسنال.