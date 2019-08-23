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أصل الحكاية

بعد إعلان طهران استعدادها لها للمرة الثانية.. ماذا تعني اتفاقية عدم اعتداء

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:05 م
إيران
إيران
مـــيـــــس رضــــــــــــا
أبدت إيران استعدادها لعقد اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج، بعد سلسلة تحركات إيرانية متواصلة فى الآونة الأخيرة مع العديد من الدول الخليجية وجولات مفاجئة، بالتزامن مع التوتر المتصاعد في بحر الخليج.

وعرضت طهران على دول الخليج عقد اتفاقية "عدم اعتداء"، وجددت استعدادها لفتح علاقات بناءة مع "دول الجوار".
بعد إعلان طهران استعدادها

وتأتى هذه التطورات عشية حراك دبلوماسي إيراني لمساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكويت بعد زيارة إلى عُمان ليجدد استعداد إيران لإيجاد آليات إقليمية للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة.

بعد إعلان طهران استعدادها

ماذا تعنى معاهدة عدم اعتداء؟

من جهته، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، إن إعلان إيران استعدادها للمرة الثانية عقد اتفاقية عدم تعرض مراوغه من جانبها ومحاولة لإستعطاف الدول الأخري لكسب أصوات مؤيدة من المجتمع الدولى.

 

ولفت "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن معظم المعاهدات التى أبرمت من هذا النوع وكانت الدول العظمى طرفا فيها نقضتها وأشهر اتفاقية عدم اعتداء كانت موقعة بين روسيا وألمانيا ونقضتها الأخيرة بحرب عدوانية على روسيا عندما تجاوزت حدود العاصمة موسكو.

وأبدت إيران رغبتها فى عقد اتفاقية عدم اعتداء للمرة الأولى  فى مايو  الماضى ، وقال وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف إن بلاده ترغب فى بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية"، قائلا: اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة".

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