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محافظات

تنفيذ إزالات لـ 25 حالة تعد على أراض زراعية بـ أسيوط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:43 م
تنفيذ إزالات لـ 25
تنفيذ إزالات لـ 25 حالة تعدي على أراضي زراعية بـ أسيوط
إيهاب عمر
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لـ 25 حالة تعد على أراض زراعية خلال حملات بمراكز ساحل سليم ومنفلوط والبداري.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد شدد على رؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة المعنية على الحفاظ على الرقعة الزراعية عن طريق شن حملات دورية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات بقرى مراكز ساحل سليم ومنفلوط والبداري بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وشملت إزالة أسوار وتشوينات وأعمال بناء بسيطة حيث تم تنفيذ إزالات لـ 25 حالة تعد علي أراض زراعية مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية دون تهاون أو تقاعس.

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