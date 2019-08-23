محافظ أسيوط: رصف عدة طرق بمركز ساحل سليم ضمن خطة 2019 /2020

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن المحافظة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات طبقًا للإمكانات المتاحة وبناءً على الخطة الزمنية المحددة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد ضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ في بيان للمحافظة اليوم، على تنفيذ خطة رصف طرق ورفع كفاءة آخرى بمراكز وقرى المحافظة والتي تم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019 /2020، لافتًا إلى اهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مشروع الرصف لتنفيذ هذه الخطة في المواعيد المقررة وطبقًا للاشتراطات.



وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم التنسيق مع وحدة الرصف التابعة للمحافظة والبدء في أعمال الرصف المدرجة بالخطة الجديدة 2019/2020 حيث تم رصف طريق الوحدة المحلية ببويط بداية من مدخل قريتي دير تاسا والرويجات حتى عزبة الحبايشة ، ورصف طريق بطول 2كيلومتر بداية من كوبري شلوف علي مصرف البداري الرئيسي شرقا حيث يعد هذا الطريق هو بديل للطريق السريع للربط بين مركزي ساحل سليم والبداري لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.



ولفت سحيم إلى تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمتابعة الأعمال أولًا بأول وتكثيف الجهود للانتهاء من رصف الطرق المعتمدة بالخطة طبقًا للجدول الزمني مضيفًا إنه تم رفع الإشغالات والمعوقات تمهيدًا لرصف طريق جديد بداية من كوبري القارب على الطريق السريع حتى عزبة التناغة الغربية ليكون هذا الطريق محور لربط قرى الوحدة المحلية بالشامية بالطريق السريع.