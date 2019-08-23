ختام فعاليات المعسكر التدريبي قوتنا فى شبابنا لمكافحة المخدرات.. لأول مرة شباب صندوق مكافحة الإدمان يشاركون فى تصميم المشروعات وتنفيذها بالمحافظات

"عمرو عثمان "يكرم شباب المتطوعين الفائزين بالمشروعات المتميزة وبدء تنفيذها اعتبارا من شهر سبتمبر

إطلاق نتائج دراسة حول تجربة التطوع بالصندوق ديسمبر المقبل

رفع الوعى ل 1.5 مليون طالب وطالبة بأضرار تعاطى المخدرات في 10 آلاف مدرسة





اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات المعسكر التدريبى لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق علي مستوى الجمهورية تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا " وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب حيث استمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندرية بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبمشاركة 160 شاب وفتاة من القيادات التطوعية يمثلون 25 محافظة وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوقوقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أنه على مدار الأربعة أيام الماضية شهد المعسكر التدريبي جلسات لتطوير قدرات الشباب والفتيات المتطوعين في مجالات تصميم المشروعات والإعلام الاجتماعي والاتصال، وكذلك التدريب على النسخة المطورة من دليل عمل المتطوعين للوقاية من الإدمان "اختار حياتك" "نسخة 2020" ،لافتا إلى أن تجربة التطوع في الصندوق تجربة ملهمة ومدروسة بعناية ولا تدار بشكل عفوي، حيث أن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ بتأهيلهم وأن برامج التأهيل والتدريب لروابط التطوع بالصندوق مستمرة وفي تطور دائم، ووصلت لدرجات علمية متميزة من خلال إطلاق دبلوم مهني بجامعة القاهرة لتأهيل الشباب للاضطلاع بدورهم في خفض الطلب على المخدرات بأحدث الأساليب العلمية، كما أن التطوع لا يعني بأن تكون المشاركة في الأعمال الهامشية بل يضرب الصندوق في هذا مثالًا يحتذى به ،فنجد شباب المتطوعين يصيغون جنبًا إلى جنب مع كوادر الصندوق سياسات مواجهة مشكلة المخدرات على صعيد خفض الطلب ويد المتطوعين تسبق الجميع في تنفيذ برامج الصندوق المختلفة.وأوضح " عثمان " أن إدارة الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلائم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبرته العملية والعلمية بجانب أن تجربة التطوع تخضع لتقييم علمي مستمر، وسيشهد اليوم العالمي للتطوع في ديسمبر المقبل إطلاق نتائج دراسة متكاملة حول تجربة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.وأشار إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتي يوليو 2019 تمكن الشباب المتطوعين لدى الصندوق من رفع وعي 1.5 مليون طالب وطالبة بأضرار تعاطى المخدرات في 10 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات واستهداف أكثر من 250 مركز شباب علي مستوي الجمهورية ،وكذلك تنفيذ مبادرات متنوعة إستهدفت الفئات المختلفة من المجتمع استفاد منها أكثر من 500 ألف بجانب المساهمة في تقديم خدمات العلاج لـ١١٦ ألف مريض إدمان تقدموا لطلب العلاج من خلال الخط الساخن الذي يسهر عليه كوادر تطوعية متميزة ومؤهلة على مدار الـ ٢٤ ساعة.وأعلن "عثمان" ،عن اختيار الصندوق لـ"10 مشروعات وقائية" رائدة صممها الشباب خلال جلسات المعسكر بأنفسهم وأن هذه المشروعات سينفذها الشباب فى 10 محافظات مختلفة جميعها تعتمد على مكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان لافتا إلى أنه لأول مرة يقوم الشباب بتصميم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري وقام مساعد الوزيرة بتكريم الشباب المشاركة فى المعسكر والمشروعات الفائزة.