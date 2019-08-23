الطلاق يضرب الوسط الفني.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود.. مي فاروق تعلن الخبر برسالة مؤثرة.. وهنا شيحة واحمد فلوكس الأبرز

زوجة علي ربيع تكشف كواليس طلاقها وطردها من المنزل

أزمة وائل كفوري وأنجيلا بشارة تتصاعد





شيري عادل



أكدت الفنانة شيري عادل، أمس الخميس 22 أغسطس، خبر طلاقها من المنتج معز مسعود، من خلال نشر مشاركتها لخبر الطلاق عبر ستوري حسابها على انستجرام، مشيرة إلى أن الطلاق وقع في يوليو الماضي، وتكتما على التفاصيل، ويحتفظان بعلاقة الصداقة فيما بينهما.



مي فاروق



قبل يومين، وبالتحديد يوم 21 أغسطس، أعلنت المطربة مي فاروق طلاقها من زوجها، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقالت مي فاروق: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".



وأضافت مي فاروق: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".



واختتمت مي فاروق بقولها: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".



أحمد فلوكس وهنا شيحة



وفي يوليو الماضي، أعلنت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، خبر طلاقها من الفنان أحمد فلوكس، وعلقت قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب والطلاق حدث في هدوء والسبب وراء الانفصال اختلاف في وجهات النظر".



وعد البحري



وفي شهر يوليو أيضًأ، نتشرت عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية تزعم انفصال المغنية السورية وعد البحري عن زوجها المنتج أحمد البنا، ليفجر الأخير مفاجأة صادمة بتأكيده هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الطلاق وقع نهاية العام الماضي.



ولم يكشف أحمد البنا عن أسباب إتخاذهما هذا القرار رغم قصة الحب القوية التي كانت تجمع بينهما كما أثمرت هذه الزيجة عن إنجاب طفل يدعى عيسى.



وأوضح البنا أنه لم يفكر في الإعلان عن هذا الخبر وذلك حفاظًا على خصوصية حياتهما ورغبة وعد في عدم جعل الصحافة تتحدث عن حياتها الشخصية.



صفاء مغربي



وفي شهر يوليو أيضًا، أعلنت الفنانة صفاء مغربي طلاقها عن زوجها المخرج يوسف شرف الدين وشنت هجومًا حادًّا عليه من خلال حسابها على فيس بوك.



وكتبت: "طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس أهو البوست يشهد عشرة ١٣ سنة اللي شيلته فوق راسي ورب السماوات والأرض يا يوسف اللي كنت ببكي له ليل نهار عشان تخف ندمت أني شوفتك في حياتي أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانه الحمدلله".



أضافت: "وأنا لوحدي عشان بطلب أولاده اللي كلهم أكبر مني اللي شتموني يعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده وهو اللي عودني أكون كده معاهم لما طردوه في كندا وأنا في مصر لما عرفوا مش معاه فلوس وجيت أنقذته وعاش معايا ٣ سنين هنا في كندا اشتغل وادرس هو اللي بعد عنهم عشان بهدلوه وأنا لما عرفتك زمااان كنت في شقه قانون جديد يعني مكنتش مطمع في حاجة".



وتابعت: "عرفتك وحبيتك عشان شخصك حنيتك اللي مفتقداها وإلا مكنتش خلفت منك طفلين وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا وبس دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا عادي سجادة الصلاة ونقضيها شاكيه باكيه لرب العالمين كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم كل حاجه اللي خايفين منها وبتهددوني بيها أن مقولش وعلى فكره هفرح أوي هرقص في كل مكان هخرج اخيرا هشوف كندا دا أنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم ممنوع أشوف صحباتي ابنك فرح اقسم بالله " .



وائل كفوري



في شهر يونيو الماضي، أعلنت الإعلامية ريما نجيم، خبر طلاق الفنان وائل كفوري فى إحدى حلقات برنامجها، مؤكدة أن علاقة الصداقة التى تجمعها بـ وائل كفورى وراء إذاعتها للخبر بناء على طلبه، لتتصاعد بعد زلك الأزمة بين وائل ومطلقته الإعلامية أنجيلا بشارة.



علي ربيع



في شهر أبريل الماضي، أعلنت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، عن انفصالها من زوجها، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا، والمفارقة في الأمر أن الطلاق حدث قبل أسبوع من عيد ميلاد «ندى» الذي كان يوافق يوم 25 أبريل.



في البداية نشرت، ندى محمود، منشورًا لها عبر فيسبوك، قالت فيه: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".



وأعادت ندى محمود مشاركة هذا المنشور عبر انستجرام، وكتبت تعليقا آخر، تفتح النار فيه على "ربيع"، قالت فيه: "أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربها لي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وأنت خير وكيل".



حالات كثيرة من الطلاق اجتاحت الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، بشكل أحدث ضجة بين جمهور النجوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.