استعدادا لـ إيتوال.. مران قوي لـ بيراميدز في الكونغو.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مرانا قويا، صباح اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن لقاء الفريق مع إيتوال دو كونغو بطل الكونغو.



ويلتقي بيراميدز مع بطل الكونغو في العاصمة برازافيل، غدا السبت فى تمام الساعة 4.30 عصرا في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية، بعدما حقق فوزا بنتيجة 4-1في لقاء الذهاب بالقاهرة.



يقام لقاء بيراميدز وإيتوال دو كونغو الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت الكونغو.



وجاء المران قويا وشهد روحا عاليا وإصرارا من اللاعبين على العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي من البطولة.