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الاتحاد العربى الأفريقى للتنمية ينضم لـ مبادرة مصر فى قلب أفريقيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:46 م
الاتحاد العربي للتنمية
الاتحاد العربي للتنمية المستدامة
محمد غالى
قال الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، إن الاتحاد العربي الافريقي للتنمية المستدامة المتكاملة برئاسة المستشار إبراهيم عويضة أعلن عن انضمامه ودعمه لمبادرة مصر في قلب أفريقيا والمؤتمر العربي الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية.

وأشار رفعت النجار أمين لجنة الدراسات وتنفيذ المشروعات ومتابعة شئون افريقيا للاتحاد إلى أن الهيئة العليا للاتحاد العربى الأفريقى للتنمية المستدامة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة مبادرة مصر في قلب إفريقيا التي ستكون نقطة انطلاقة قوية للدخول إلى الأسواق الأفريقية في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن، فى أكتوبر القادم باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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