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تعليم

اخبار التعليم .. 142 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية.. و42217 طالبا يسجلون رغباتهم بتنسيق الأزهر.. ومنح علاوة تشجيعية لـ 2500 موظف بجامعة أسيوط

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:59 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
قســـم التعليــــم
نشر "صدى البلد" اليوم الجمعة ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ننشر موجزًا بأهم أخبار التعليم اليوم:


التعليم العالي: 142 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الرغبات

فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. عبر هذا الرابط

5 % من الأجر.. منح علاوة تشجيعية لـ 2500 موظف بجامعة أسيوط

الأزهر: غلق التنسيق الإلكتروني للقبول برياض الأطفال والأول الابتدائي .. 25 أغسطس

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. كيفية التقديم والمعاهد المستحدثة والطب الخاص

انطلاق فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد غدا

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. 42217 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيا

محافظ بني سويف: دخول 15 مدرسة جديدة الخدمة بداية العام الدراسي الجديد

التعليم العالي تستعرض تقريرا عن ورش عمل لتطوير منظومة الطلاب الوافدين

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