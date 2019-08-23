اخبار الرياضة .. أول مباراة لـ كهربا مع افيس .. ومنتخب الطائرة يتأهل لنهائيات كأس العالم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 23 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
وجوه جديدة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة في دوري أبطال أفريقيا
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم وذلك اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مورينيو أفريقيا.. من هو باولو دوراتي المرشح الأقرب لـ تدريب الأهلي
يقترب البرتغالي باولو دوراتي من تولي المهمة الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة كأس مصر علي يد براميدز في دور الـ16.
تاريخ جديد ينتظر فيرمينو مع ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي
يتأهب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول لكتابة سطر جديد من التاريخ وذلك خلال مواجهة منافسه أرسنال والتى تقام غدا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج".
الأهلي يواجه أطلع برة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .. الليلة
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «أطلع برة» بطل جنوب السودان في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الجحيم ينتظر أرسنال خلال مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي غدا
يواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال غدا السبت علي ملعب الانفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج".
اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة استقدام حكم دولى إنجليزي من أجل تولى مهام رئيس لجنة الحكام الرئيسية بدءا من الموسم الكروى 2019-2020.
موعد مباراة كهربا الأولى مع فريق افيس البرتغالي
يستعد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا للظهور الأول بقميص أفيس، عندما يلتقي فريقه نظيره ريو آفي، في تمام العاشرة والربع مساء، من منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.
لعنة الإصابات تضع فالفيردي في ورطة
يعاني فريق برشلونة الإسباني بسبب الإصابات التي لحقت بعناصره الأساسية في وقت لاحق، مما وضع المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي في ورطة كبيرة أمام ريال بيتيس الإسباني الذي سيلاقيه مساء الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان
حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.
الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مجاملة فاضحة.. زكي عبد الفتاح: تعيين الحضري مدربا لحراس منتخب مصر تهريج
هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى مصر السابق فكرة تعيين عصام الحضري مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
عمرو الجنايني يترأس أول اجتماع للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.. غدا
تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد.
جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة
كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن مواعيد اجتماعات اللجنة لمناقشة الملفات البارزة على الساحة الكروية.
برشلونة يطلب من باريس سان جيرمان تمديد الوقت من أجل عيون نيمار
طلب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمديد الوقت ساعتين من أجل عرض نهائي لباريس، حيث هناك الكثير من الاتصالات التي تجرى الآن.
كهربا يزين قائمة أفيس لأول مرة استعدادا لمواجهة ريو أفي
تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، ضمن قائمة فريق أفيس استعدادا لمواجهة ريو آفي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري البرتغالي.
موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا وتقام غدا السبت على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.
موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وآرسنال النني في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
يستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.
سانشيز ولوكاكو في انتر ميلان.. من أجل عودة الماضي وكتابة التاريخ
انضم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فريق انتر ميلان الايطالي، ومع أنباء اقتراب التشيلي اليكس سانشيز زميله في الفريق من الانضمام أيضا للانتر، وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق الايطالي انطونيو كونتي حيث يحلم بوضع تشكيلة لعودة أحلام جماهير الفريق لتحقيق كافة البطولات.
بعيدة للغاية.. كلوب يصدم عشاق ليفربول بشأن حارس الفريق
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول،على أن عودة اليسون حارس مرمى الفريق مازالت بعيدة للغاية وأن الحديث عنها في الوقت الحالي صعب.
وجوه جديدة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة في دوري أبطال أفريقيا
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم وذلك اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مورينيو أفريقيا.. من هو باولو دوراتي المرشح الأقرب لـ تدريب الأهلي
يقترب البرتغالي باولو دوراتي من تولي المهمة الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة كأس مصر علي يد براميدز في دور الـ16.
تاريخ جديد ينتظر فيرمينو مع ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي
يتأهب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول لكتابة سطر جديد من التاريخ وذلك خلال مواجهة منافسه أرسنال والتى تقام غدا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج".
الأهلي يواجه أطلع برة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .. الليلة
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «أطلع برة» بطل جنوب السودان في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الجحيم ينتظر أرسنال خلال مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي غدا
يواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال غدا السبت علي ملعب الانفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي "البريميرليج".
اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة استقدام حكم دولى إنجليزي من أجل تولى مهام رئيس لجنة الحكام الرئيسية بدءا من الموسم الكروى 2019-2020.
موعد مباراة كهربا الأولى مع فريق افيس البرتغالي
يستعد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا للظهور الأول بقميص أفيس، عندما يلتقي فريقه نظيره ريو آفي، في تمام العاشرة والربع مساء، من منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.
لعنة الإصابات تضع فالفيردي في ورطة
يعاني فريق برشلونة الإسباني بسبب الإصابات التي لحقت بعناصره الأساسية في وقت لاحق، مما وضع المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي في ورطة كبيرة أمام ريال بيتيس الإسباني الذي سيلاقيه مساء الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان
حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.
الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مجاملة فاضحة.. زكي عبد الفتاح: تعيين الحضري مدربا لحراس منتخب مصر تهريج
هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى مصر السابق فكرة تعيين عصام الحضري مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
عمرو الجنايني يترأس أول اجتماع للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.. غدا
تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد.
جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة
كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن مواعيد اجتماعات اللجنة لمناقشة الملفات البارزة على الساحة الكروية.
برشلونة يطلب من باريس سان جيرمان تمديد الوقت من أجل عيون نيمار
طلب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمديد الوقت ساعتين من أجل عرض نهائي لباريس، حيث هناك الكثير من الاتصالات التي تجرى الآن.
كهربا يزين قائمة أفيس لأول مرة استعدادا لمواجهة ريو أفي
تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، ضمن قائمة فريق أفيس استعدادا لمواجهة ريو آفي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري البرتغالي.
موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا وتقام غدا السبت على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.
موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وآرسنال النني في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
يستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.
سانشيز ولوكاكو في انتر ميلان.. من أجل عودة الماضي وكتابة التاريخ
انضم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فريق انتر ميلان الايطالي، ومع أنباء اقتراب التشيلي اليكس سانشيز زميله في الفريق من الانضمام أيضا للانتر، وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق الايطالي انطونيو كونتي حيث يحلم بوضع تشكيلة لعودة أحلام جماهير الفريق لتحقيق كافة البطولات.
بعيدة للغاية.. كلوب يصدم عشاق ليفربول بشأن حارس الفريق
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول،على أن عودة اليسون حارس مرمى الفريق مازالت بعيدة للغاية وأن الحديث عنها في الوقت الحالي صعب.