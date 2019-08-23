نصائح للنفاس البكر .. الرضاعة الطبيعية الأهم



ولكن مع تلك النصائح احذري سيدتى من منع نفسك من الاستحمام والتنظيف، وخاصة أن تنظيف الجرح وتعقيمه أمر ضرورى للغاية، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار عدم أما الجلوس في البانيو، وخاصة أنه يساهم فى دخول الماء بكمية كبيرة لجوف المهبل وهو ماء غير معقم.

تمضي المرأة النفساء 40 يوما منهكة ومتعبة تحاول استجماع قوتها لاستكمال مسؤوليتها تجاه طفلها بعد شهور من الوجع والألم خلال الحمل من أجل رؤية جنينها يخرج للحياة بصحة جيدة وأمل وتفائل.وفى تلك الفترة تنسي الأم نفسها، وتهمل صحتها لذلك عزيزتي النفساء إليك نصائح للنفاس البكر نرصدها فى سياق التقرير التالى.نصائح للنفاس البكرالاهتمام بنفسك وبصحتك بالتأكيد يلقى بظلاله على طفلك لذلك فإن التمعن للحظات لأسلوب حياتك بعد الولادة وخاصة عندما تكون الأولى لكى، أمر هام جدا يقيكٍ وطفلك من اضطرابات خلال تلك الفترة، لتبدأ مرحلة جديدة فى حياتك.وهناك نصائح يجب عليك الاسترشاد بها، وتتمثل فيما هو تالٍ:عدم القيام بأى جهد بدنى خلال تلك الفترة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وتطهير منطقة الجرح، باستخدام محلول مطهر، فضلا عن الحرص على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف من أجل تجنب عسر الهضم، فضلا عن تنوع المواد الغذائية بالفيتامينات والبروتينات، و تناول طعام صحي متوازن وشرب الماء بكمية كافية.الحركةكما ينصح النفساء بعدم الاستسلام للنوم فى السرير، وخاصة أن الحركة للأم تساهم فى تخفيف آلام الولادة بشكل سريع، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الرضاعة الطبيعية من أجل تنشيط الدورة الدموية.الاستحمام