بفستان كت أصفر .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في لبنان

نشرت المطربة والفنانة سيرين عبد النور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة رائعة ورقيقة، وهو ما أبهر جميع متابعيها.



وعلقت سيرين عبد النور على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وهي: "لبنان ما في أجمل منك"، وقد علق متابعوها على صورتها : جمالك جمال مش عادي.



وارتدت سيرين عبد النور فستان كت باللون الأصفر، وقد تميز ببعض الأزرار على طول الفستان، وهو ما أضاف لمسة رقيقة على إطلالتها.



وتركت سيرين عبد النور شعرها منسدلا على أكتافها بشكل بسيط، وغير متكلف، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت رقة ملامحها، فقد اختارت وضع الكحل الأسود حول عينيها، وأحمر الشفاه باللون الروز.



ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات، حيث إنها اختارت قلادة بسيطة على شكل قلب حول عنقها، وهو ما أبرز من إطلالتها، وأكملها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..