نجاح 26 حكما ومساعدا في الاختبارات البدنية بـ كفر الشيخ

اجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولي بفرع كفر الشيخ بمشاركة 19 حكما و 8 مساعدين و اسفرت عن نجاح 18 حكم ساحة ونجاح جميع المساعدين .



كما أجريت اختبارات حكام الدرجتين الثانية والثالثة بمشاركة 38 حكما ومساعدا نجح منهم ثلاثون .



اقيمت الاختبارات بحضور وجيه احمد المدير الفني للجنة الحكام وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية



و تجري غدا اختبارات حكام الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء في محافظة الاسماعيلية.