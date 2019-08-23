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رياضة

نجاح 26 حكما ومساعدا في الاختبارات البدنية بـ كفر الشيخ

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:48 م
وجيه احمد
وجيه احمد
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
اجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولي بفرع كفر الشيخ بمشاركة 19 حكما و 8 مساعدين و اسفرت عن نجاح 18 حكم ساحة ونجاح جميع المساعدين .

كما أجريت اختبارات حكام الدرجتين الثانية والثالثة بمشاركة 38 حكما ومساعدا نجح منهم ثلاثون .

اقيمت الاختبارات بحضور وجيه احمد المدير الفني للجنة الحكام وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية

و تجري غدا اختبارات حكام الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء في محافظة الاسماعيلية.

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