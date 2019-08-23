البنك المركزي يخفض الفائدة بنسبة 1.5%.. اقتصاديون يرسمون طرق زيادة معدل النمو: ضم غير الرسمى والصناعة والتعدين والبترول أبرزها.. والتقارير الدولية تشير للتحسن وارتفاع قدرة مصر التنافسية

ضم غير الرسمى أولها.. 3 محاور يجب اتباعها لزيادة النمو الاقتصادي

التعدين والبترول أكثرها .. خبير يحدد 4 قطاعات تساعد اقتصاد مصر

زيادة تقارير تحسن وضع الاقتصاد المصرى حول النمو يجعل لمصر قدرة تنافسية





خبراء يرسمون طريق زيادة النمو الاقتصادي:يستكمل الاقتصاد المصري، رحلة صعوده التي بدأها منذ سنوات، عن طريق عدة اتجاهات، للدولة الجزء الأكبر فيها، وللمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال جزء أخر، وعلى ما يبدو فإن ذلك قرار البنك المركزي بخفض الفائدة أمس بنسبة 1.5 % ، قد يكون دافعا لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى في سحب ودائعهم من البنوك، وضخها في استثمارات خارجية، تدر لهم ربح أكبر.استطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد، حول الاتجاهات التي تحتاجها الدولة ويحتاجها أصحاب رؤوس الأموال لزيادة النمو الاقتصادي للطرفان، والتي كان أبرزها الاستثمار في الصناعات التحويلية ومشروعات قطاعات البترول.أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة سيكون التركيز أكبر على القطاعات التي تقود معدلات النمو نحو الصعود بصورة ملحوظة مثل قطاع الصناعات في مصر والاستثمارات فيه وكذلك القطاع التعديني والبترول والصناعات التحويلية وكل هذا سيدفع في اتجاه تحقيق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد.وأضاف "الشافعي" في تصريحات له، أن التقارير الدولية الأخيرة عن مصر تحمل إشارات إيجابية للغاية فيما يتعلق بمؤشرات النمو الداخلية وانعكاسها على النمو في المنطقة، وتأثيرات خطوات الإصلاح الهيكلي على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، بصفة الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الناشئة وكذلك لكون مصر دولة نامية، وأن ذلك يرجح أن تقود مصر النمو فى المنطقة .وأشار الخبير إلى أن مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو خلال العام المالي حتى 2022 تهدف فيه مصر لتخطي معدلات النمو 6% وهو رقم كبير جدًا قياسًا على معدلات النمو لباقي دول المنطقة سواء بالدول الإفريقية أو الشرق الأوسط عمومًا.وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاثة محاور أساسية، على الحكومة المصرية اتباعها لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أولها الإصلاح النقدي والسياسة المالية، ثم الاقتصاد الهيكلي الذي يتم التحرك فيه حاليا.وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن إدراج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى سيفيد كل من يعمل في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيجعل الدولة تراه بشكل جيد ويحظى بنصيبه من الموارد المختلفة.وأوضح "إبراهيم" أن زيادة التقارير حول تحسن وضع الاقتصاد المصرى حول النمو، يجعل لمصر قدرة تنافسية في رفع المستوى الاقتصادي والقيام بتحسين الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.