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بتقدير ممتاز .. جامعة عين شمس تمنح درجة الماجستير لبحث عن أحمد محرم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:14 م
لجنة مناقشة البحث
لجنة مناقشة البحث بكلية الآداب جامعة عين شمس
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
منحت كلية الآداب جامعة عين شمس درجة الماجستير بتقدير «ممتاز» لبحث مقدم عن «شعر أحمد محرم»، في قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.

تناول البحث الذي حمل عنوان «السياسيات في شعر أحمد محرم- دراسة أسلوبية»، للباحث عمرو الأمير، شعر أحمد محرم مسلطا الضوء على خصائص السياسات فيه، مستفيدا من الدراسة الأدبية للأساليب الشعرية في دواوين أحمد محرم.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الشافي الشورى الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية (مشرفا ورئيسا)، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمود عوض الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية (عضوا)، والأستاذ الدكتور أشرف محمد محمود علام الأستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية (عضوا).

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