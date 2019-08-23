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رياضة

زين الدين زيدان: بلد الوليد فريق شجاع.. ولا يمكن الاستغناء عن نافاس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:56 م
زين الدين زيدان مدرب
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد
يسرى غازى
عقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني مؤتمرا صحفيا الخاص بمباراة بلد الوليد المقرر إقامته غدا السبت فى إطار الجولة الثانية بدورى الليجا الإسباني.

قال زين الدين زيدان عبر المؤتمر الصحفي: هناك أمل في اللعب مرة أخرى في ملعبنا سانتياجو برنابيو واللاعبون سعداء للغاية بالقدرة على العودة لافتا إلى أنه لا يرى الفريق بدون حارس المرمى كيلور نافاس لكونه لاعب مهم وسوف يعتمد عليه.

‏تابع زين الدين زيدان : بلد الوليد هو فريق شجاع يريد أن يفعل الأشياء بشكل جيد ومن المؤكد أنه سيأتي إلى هنا لمحاولة الحاق الضرر بنا وعلينا أن نفعل ما فعلناه في فيغو ونذهب إلى أكثر من ذلك مشيرا إلى أن اللاعبون الموجودون فى ريال مدريد يريدون الاستمرار ولديهم عقود وإمكانية اللعب.

أضاف زين الدين زيدان : خاميس هو لاعب يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية ونحن سعداء برؤيته هنا وسيكون مثل الآخرين وإنه سعيد أيضًا لوجودي هنا وقد عاد الى صفوف الفريق الملكي موضحا أن الياباني كوبو أتيحت له فرصة اللعب لينمو وسيحصل على ذلك في صفوف فريق مايوركا.

أشار زين الدين زيدان أنه يرغب فى أن تكون الجماهير سعداء في كل مباراة وإنهم يعرفون ما عاشوه هنا مشددا على أنه لن يتمنى أن يأتي يوم 2 سبتمبر سريعا للكف عن الحديث حول الصفقات الجديدة وإغلاق باب الميركاتو الصيفى لإنتقالات اللاعبين.

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