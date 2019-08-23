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تقرير يرصد 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:50 م
انتهاك لحقوق الإنسان
انتهاك لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الحوثي
نادر غازى:
رصدت تقارير حقوقية مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت لحوالي 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.

وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

كما وثق التقرير، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبين التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

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