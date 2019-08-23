كهف كنوز سحري.. لماذا سعى ترامب للاستحواذ على جرينلاند

تبدو جزيرة جرينلاند عند النظر إليها من الجو وكأنها أرض خراب قاحلة، لا شيء فيها سوى الثلج وسلاسل جبال داكنة اللون، بينما يعاني سكانها قليلو العدد من تدني مستويات المعيشة والخدمات.



وعندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، قوبل طلبه بالسخرية والاستنكار، باعتباره تصرفا غير لائق تجاه دولة حليفة.



لكن بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فالحقيقة أن جزيرة جرينلاند أشبه بكهف كنوز سحرية، إذ ربما تضم في باطنها كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن النادرة، حيث تنتظر ذوبان الثلوج لتسهيل مهمة التنقيب عنها واستخراجها.



وأتاح ذوبان الثلوج في جرينلاند بفعل حرارة الصيف والاحتباس الحراري، فتح ممرات جديدة للملاحة البحرية، وكشف عن ثروات ضخمة، تتنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى على الفوز بحق استغلالها.



وأضافت الصحيفة أن الإمكانيات الاقتصادية الكامنة تحت أراضي جرينلاند، والتي يمكن أن تستفيد الجزيرة اقتصاديًا بمنح حق استغلالها للصين أو روسيا مثلا، تغذي نزعات انفصالية لدى بعض سكانها، يرغبون في انتزاع حق الحكم الذاتي لجزيرتهم تحت السيادة الدنماركية.



وفي أبريل الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجًا طموحًا لتعزيز وجود بلاده في القطب الشمالي، بما في ذلك بناء موانئ ومشروعات بنية تحتية أخرى، وتوسيع أسطول كاسحات الجليد الروسي.



وتسعى روسيا إلى تثبيت ما تدعيه لنفسها من حقوق في القطب الشمالي، الذي يقال إنه يضم نحو ربع احتياطيات النفط والغاز الطبيعي غير المكتشفة في كوكب الأرض.



أما الصين فترى في جرينلاند مصدرًا لأنواع نادرة من التربة وغيرها من المعادن، وميناءً محتملًا على الطريق إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، وقد دعت العام الماضي إلى شق "طريق حرير قطبي"، في إطار مبادرتها "الحزام والطريق" لمد شبكات الطرق وبناء الموانئ والتسهيلات في عشرات الدول.



ولطالما كانت تكاليف التعدين في جرينلاند مرتفعة، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ مع ذوبان الجليد، الأمر الذي يرفع جاذبية الاستثمار في الجزيرة.



استراتيجيًا، تشكل جرينلاند جزءًا مما تعتبره الولايات المتحدة ممرًا رئيسيًا للعمليات البحرية بين القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وجزءًا من المنطقة الحدودية القطبية، التي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قربها من الولايات المتحدة وثرائها بالموارد الطبيعية، وقد وضعتها الولايات المتحدة تحت حمايتها إبان الحرب العالمية الثانية، بعدما احتلت القوات النازية الألمانية الدنمارك، وبعد الحرب سُمح للولايات المتحدة ببناء محطات رادار وقواعد عسكرية معفاة من الإيجار على أراضي جرينلاند.



وبعد الحرب العالمية الثانية أيضًا، عرضت الولايات المتحدة شراء جرينلاند مقابل 100 مليون دولار، أو تعويض الدنمارك بأجزاء من ولاية ألاسكا.



وتخضع جرينلاند لسيادة مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع بحكم شبه ذاتي، ولديها حكومة وبرلمان مستقلين عن نظيريهما الدنماركيين، كما تتمتع بقدر من الاستقلال التشريعي، لكن الدنمارك تحتفظ بحق رسم سياسات الدفاع والسياسة الخارجية، وتدعم الجزيرة سنويًا بمبلغ 670 مليون دولار، ويبلغ عدد سكان جرينلاند نحو 56 ألف نسمة.