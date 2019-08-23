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أرامكو السعودية تطلق مبادرة لحماية طائر نادر من الانقراض

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:18 م
مبادرة بحثية لحماية
مبادرة بحثية لحماية أحد الطيور النادرة من الانقراض - أرشيفية
نادر غازى:
تتبنى شركة أرامكو السعودية –عملاق صناعة النفط والبتروكيماويات في العالم - استراتيجيات بيئية تسعى من خلالها للحد من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية على التوازن البيئي، ودعم المشروعات البحثية الرامية لحماية البيئة كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة النفطية السعودية.

وقبل أيام، أعلنت «أرامكو» السعودية عن أول مبادرة مشتركة بينها وبين الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومعهد «سميثسونيان» الأميركي، بهدف حماية طائر «العقعق العسيري» من الانقراض، ويأتي دعم «أرامكو» للمشروع البحثي انطلاقًا من التزام الشركة بالمحافظة على البيئة وحمايتها، والمحافظة على توازن النظام البيئي الطبيعي وسلامته في السعودية.

وأوضح عمر عبد الحميد مدير إدارة حماية البيئة في «أرامكو»، أنّ المشروع بدأ بدراسة بحثية في شهر مايو 2018، ولا تزال مستمرة حتى الآن لحصر أعداد العقعق العسيري وكثافتها، واستخدامها لبيئتها الطبيعية وتوزعها.

ويعد طائر العقعق الوحيد الذي يتّخذ من المملكة دون غيرها موطنًا له، وتناقصت أعداده مؤخرًا حتى إنّها لم تعُد تتجاوز 100 زوج متكاثر.

وتعدّ جبال منطقة عسير موطنًا لطائر العقعق العسيري، وهي منطقة فريدة من نوعها في طبيعتها وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الحيوي، والمملكة إحدى الدُّول الأساسية الواقعة على واحد من أطول المسارات لرحلات الطيور المهاجرة في العالم، حيث تتجمع بها أعداد كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

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