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72 ألف حريق.. غابات الامازون تغرق مدنًا في الظلام منذ 96 ساعة.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:59 م
حرائق غابات
حرائق غابات
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن، تقريرا، عن حرائق غابات الأمازون التي تهدد الحياة البرية، بعد تسجيل أكثر من 72 ألف حريق هذا العام، وفقًا للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.

التقرير أوضح أن كمية الحرائق في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، تلتهمها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ما جعل الوضع هناك مأساويا للغاية، بحيث أصبح من الممكن الآن رؤية الأضرار من الفضاء، بحسب تقارير عدة لوسائل الإعلام العالمية.

وتثير البيانات الجديدة الصادرة عن وكالة أبحاث الفضاء في البرازيل المزيد من الاهتمام لما يحدث بعد انقطاع التيار الكهربائي في ساو باولو، إحدى أكبر المدن البرازيلية يوم الإثنين، مما أثار مخاوف الكثيرين، لا سيما وأن ساو باولو تبعد أكثر من 1700 ميل عن الغابات المطيرة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه بحلول 20 أغسطس، كان الدخان المظلم الناتج عن حرائق أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم قد انتقل إلى ساحل البرازيل الأطلسي ، ومن المتوقع أن تستمر حرائق الغابات في الأمازون في الأشهر المقبلة.

وتسبب الدخان الكثيف في انقطاع التيار الكهربائي خلال النهار لأكثر من 1700 ميل في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل يوم الاثنين الماضى ، وغرقت المدينة في الظلام في نحو الساعة 3 مساء اليوم نفسه، وهو الوضع الذي استمر لمدة ساعة تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة «فولها دي ساو باولو» المحلية.

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