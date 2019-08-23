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رياضة

للمرة الاولى..سعوديات يحكّمن في البطولات الدولية للريشة الطائرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:15 م
كوادر نسائية سعودية
كوادر نسائية سعودية تشارك في تحكيم البطولات الدولية للريشة
نادر غازى:
في سابقة هي الأولى من نوعها، تشارك سيدات من السعودية في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة، اذ تستعد كل من المحكمتان الوطنيتان هتون السدحان وربى اللحيدان للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب اسيا للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 الي 30 أغسطس الجاري.

وقال مقرن بن محمد المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أن مشاركة كوادر التحكيم النسائية الوطنية في تحكيم البطولات الخارجية للعبة تكتسب أهمية كبيرة حيث أنهن مؤهلات علي أعلي مستوي للقيام بهذا الدور مما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير مكانتهن واكسابهن الخبرة العميقة، الأمر الذي سوف يعزز خطط الاتحاد التي يسعي من خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تمكين المرأة السعودية على الصعيدين المحلي والدولي في كافة المجالات.

ويستعد عدد من الحكام السعوديين الرجال للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة بالأردن، حيث تم ترشيح الحكمان محمد باسودان وأمجد هوساوي من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة.

والتحق الحكام المشاركون في تلك المنافسات خلال الفترة السابقة بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية وشاركوا في تحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة، استعدادا للبطولات الدولية، وذلك ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام واكسابهم للخبرة.

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