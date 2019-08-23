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رياضة

استعدادا لمواجهة مصر وديا .. موعد وصول منتخب السعودية الأوليمبي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:55 م
منتخب السعودية الأوليمبي
منتخب السعودية الأوليمبي
يسرى غازى
أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن موعد وصول منتخب السعودية الأوليمبي إلى القاهرة من أجل خوض مباراتين وديتيين خلال معسكر شهر سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الأولمبي السعودي القاهرة 5 سبتمبر المقبل لاداء مباراتين وديتين دوليتين مع منتخب مصر الأولمبي خلال يومي 7 و 10 سبتمبر.

وتضم بعثة منتخب السعودية الأوليمبي 26 لاعبا إلى جانب 18 فردا من الجهاز الفني والإداري على أن يكون فى إستقبال البعثة مسئول فى العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري.

يأتي ذلك في إطار استعدادات منتخبي السعودية ومصر الأوليمبي لخوض نهائيات أفريقيا وآسيا تحت 23 سنة المؤهلتين لنهائيات الدورة الأولمبية المقرر إقامتها في 2020.
استعدادا لمواجهة مصر وديا .. موعد وصول منتخب السعودية الأوليمبي

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