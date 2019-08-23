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أخبار العالم

الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على دفع ليبيا للعودة سريعا إلى مسار التسوية السياسية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:02 م
الرئيس التونسي محمد
الرئيس التونسي محمد الناصر
أ ش أ
أكد الرئيس التونسي محمد الناصر مجددا حرص بلاده على مساعدة الأشقاء الليبيين وتجاوز خلافاتهم ودفعهم للعودة سريعا إلى مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، لتحقق ليبيا أمنها واستقرارها وتستعيد مكانتها الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الناصر بخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج؛ حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وقد استعرض الجهيناوي - خلال اللقاء - نتائج مباحثاته مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، كما تناول اللقاء المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة من بينها عقد مشاورات سياسية مع الأردن والمشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني المزمع تنظيمه بالقاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في 10 سبتمبر القادم.

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