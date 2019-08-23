إسلام زكي ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

يستعد المطرب والملحن إسلام ذكي، لطرح أغنية جديدة خاصة به خلال الأيام القليلة القادمة حيث انتهى بالفعل من مرحلة التسجيل ومتبقي له مرحلة الميكس فقط.



وقدم إسلام، العديد من الألحان مع أهم نجوم الوطن العربي حيث تعاون مع عمرو دياب في أغنية فوق من اللي انت فيه، وساعة الفراق، وأنا مش أناني، وايوه اتغيرت، وراجع، وغيرها.



كما تعاون مع تامر حسني، في "حد شبهه" و مع كارول سماحة في "ما بنتحملش بعض" وتعاون أيضًا مع سامو زين في العديد من الأغاني.



يذكر أن إسلام زكي، قدم عدد من الأغاني الخاصة به منها "خايف لو قابلته" و"أنا مسامح"، و"تهوني"، و"غيرلي شكل حياتي"، وغيرها.