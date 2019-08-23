ننشر تفاصيل اجتماع الاتحاد الرياضي مع الجامعات حول مبادرة دراجة لكل طالب

عقد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا هاما حول مبادرة دراجة لكل طالب ، وقد انعقد هذا الإجتماع برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعضوية الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، بهاء الدين مختار، مدير قطاع المنافسات والبطولة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الأستاذ الدكتور تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي للجامعات، بحضور رؤساء لجان المشروع.



وشارك في الاجتماع كل من جامعة ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) بالاضافة إلى الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة، أقيم أمس الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٢ بمقر الإتحاد الرياضي المصري للجامعات: تحت شعار (( الإجتماع التحضيري الأول للسادة رؤساء لجان مشروع دراجة لكل طالب )).



وقال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وتم عقد أول إجتماع تنسيقي لرؤساء اللجان أمس الخميس.



وأشار "حسانين" في تصريح خاص لموقع صدى البلد إلى أن كل جامعة قامت بتشكيل اللجنة الخاصة بها بقرار من رئيس الجامعة، موضحًا أن اقتناء الدراجات اختياري سواء للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، لذا لن يتم تحديد عدد الدراجات التي سيتم توزيعها.



وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.



وأكد: أن تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولي، سيرتبط ببدء التنفيذ واستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.





وتم المناقشة حول مشروع الدراجات وذلك لتوضيح وعرض المشروع:



١- تم عرض بعض الجامعات ماتم إتخاذة في تنفيذ المشروع مثل جامعة قناة السويس التي بدأت في تحديد الطرق و الممرات الخاصة بالدراجات مع إنشاء منظومة إلكترونية للمسارات وأماكن الإنتظار بالإضافة إلي عدد الكيلوات التي يقطعها الطالب وذلك تحت إشراف وتنفيذ رئيس الجامعة شخصيا.





٢- وقد أوصي الإجتماع بضرورة التواصل مع مديري فروع البنوك القومية ( البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة ) وذلك للتواصل معهم لكيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات، تمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب مع تقديم أوجه الدعم والرعاية.





٣- سوف يتم عرض المشروع النهائي لكل جامعة وفقا لإمكاناتها في إجتماع الجمعية العمومية والذي تقام بالإتحاد بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٤ .



٤- كمًا أوصي الإجتماع بأن تقيم كل جامعة مهرجان الدراجات تحت شعار (دراجة لكل طالب) وذلك يوم ٢٠١٩/٩/٢٢ ضمن أنشطة إستقبال الطلبة الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد وسوف تكون متابعة هذا المهرجان عن طريق الفيديو كونفرانس لكافة الجامعات