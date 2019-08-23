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كواعب أحمد البراهمي تكتب.. نداء

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:17 م
صدى البلد
نداء
ومدي أيديكي حاوطيني
وخليني أنسي الخوف
ولو طال البعاد بينا
هنرجع يوم ونتقابل
وفي بحر الهوي أرميني
وأرسمي فوق جبيني حروف
وأكتبي الهوي غنوة
فيها شوقي وحنيني
وضميني
وسامحيني
وخلي الدنيا في عيوني
بلاد مزروعة بالأشجار
وقلب أخضر كله عمار
وحب لو إنقسم علي الدنيا
لكفاها
ووفاها
و خلي الفرح فكل دار
يا أجمل واحدة في الدنيا
يا صابرة ودافية وقوية
وعلي كل الآلام ديه
أنتي زهرة الصبار
هقول فيكي كلام وكلام
وهحكي حكايتي للأيام
وأرسم علي ضي القمر
صورتك الحلوة بالأشعار
يا كتاب مليان بأفكاري
وسطور بتكتم الأسرار
وحروف بتغني أوجاعي
ويطرح وردها أزهار
ولو حبك ما يرحمنيش
أزاي أنا أعيش ؟
أنا يدوب بتنسّم
عبير نفسك
وبتقّسم علي خطوتك
وعلي همسك
من نظرة عنيكي
أنا أسمع أحلي كلام
وفي قلبي الحنين يرسم
شوق وهيام
يا واخداني من الأحباب
وم الأغراب
يا حب مزروع في كياني
وأسم جميل علي لساني
وأحلي غنوة بغنيها
وأردد فيها ألحاني
ولما الفرح ينساني
ترّجع لي ضحكتي ألوان
وأشوف فرحتي تاني

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