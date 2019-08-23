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فن

رشا الخطيب تخضع لجلسة تصوير قبل انطلاق برنامجها على المحور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:58 م
رشا الخطيب
رشا الخطيب
سعيد فراج
خضعت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، مؤخرًا لأحدث جلسة تصوير جديدة لها قبل انطلاق برنامجها الجديد "لخبطة" الذى يذاع على قناة المحور الفضائية، حيث ظهرت خلال الجلسة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أبيض شفاف وقبعة فوق رأسها.

وعادت الخطيب، خلال الأسبوع الماضى من اليونان بعد قضاء عطلتها الصيفية هناك بصحبة أسرتها استعدادًا لبرنامجها الجديد.

يذكر أن رشا الخطيب، خاضت تقديم عدة تجارب برامجية عبر الفضائيات منها: برنامج"اسمعونا" على قناة العاصمة وعرض عليها لمدة موسمين، وبرنامج "السرداب" مع المخرج عبد العزيز حشاد، الذى عرض فى رمضان الماضى.

وكان ضيوف برنامج رشا الخطيب، كلًا من: أحمد السقا وأمير كرارة وعمرو يوسف ودرة ورزان مغربى وعدد كبير من النجوم، وحقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشة، وبرنامج "أنا وصنايعي وفنان"، وبرنامج "ذا سكريت"، وبرنامج "سهرة مع رشا"، بالاضافة إلى برنامج "لخبطة" المقرر عرضه على شاشة "المحور".

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