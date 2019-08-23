جامعة النيل الأهلية تنظم أول مسابقة وورشة عمل في المعلوماتية الحيوية غدا

تنظم كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية ؛ أول مسابقة وورشة عمل في مجال المعلوماتية الحيوية غدا السبت الموافق ٢٤ أغسطس الجاري - التاسعة والنصف صباحا بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد.



من جانبه صرح الدكتور أحمد حسن، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية أنه يتنافس في المسابقة ١٢ متسابقا من طلاب وخريجي دبلومة المعلوماتية الحيوية عن طريق إلقاء محاضرات تعليمية عن إحدى موضوعات المعلوماتية الحيوية أو تقديم ملخص للأبحاث التي قاموا بها خلال الدراسة وستقوم لجنة تضم نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بتقييم هذه المحاضرات واختيار أفضل ٥ محاضرات منها ، والجوائز المقررة هي حضور إحدى مقررات الدبلومة مجانا.



وأضاف عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية أنه لحرص المنظمون على إنشاء مناخ تفاعلي بين الحضور، ستقام مسابقة للحضور والمشاركين حيث يقومون بحل أسئلة مختلفة من سياق المحاضرات التي تم إلقاؤها، وسوف يتم عشوائيا اختيار ٢٥ متسابق نجحوا في حلها بطريقة صحيحة لحضور ورشة العمل الدولية حول المعلوماتية الحيوية أكتوبر القادم.



وأشار الدكتور أحمد حسن ؛ عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، إلى أن الكلية تحرص على دعم العلوم الجديدة مثل المعلوماتية الحيوية ، من خلال البرامج الأكاديمية المختلفة سواء جامعية أو على مستوى الدراسات العليا، كما نحرص على النهوض بالأبحاث العلمية المختلفة من خلال التعاون الدولي والمحلي.



وقال الدكتور محمد الحديدي مدير دبلومة المعلوماتية الحيوية والقائم بأعمال مدير برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة النيل الأهلية إن حضور هذه المسابقة وورشة العمل متاح لجميع الطلبة والخريجين والأساتذة بدون أي رسوم وسوف يتم التعريف بالدبلومة وشروط الالتحاق ونظام الدراسة بها.



وأضافت الدكتورة عبير شلبي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ببرنامج بكالوريوس المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة النيل الأهلية، أن طلاب البرنامج قاموا بتنظيم المسابقة والورشة وسوف يعرضون الأبحاث التي قاموا بها عن طريق ملصقات والتي وفازت بجوائز في مؤتمر الكلية الطلابي للأبحاث يونيو الماضي.