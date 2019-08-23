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ثقافة

خبراء الآثار يكشفون أسرار المنسوجات في متحف النسيج.. سبتمبر المقبل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تنطلق في متحف النسيج المصري بشارع المعز، دورة المنسوجات الأثرية المتخصصة مطلع سبتمبر المقبل حيث قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف إن الدورة يحاضر فيها نخبة من أساتذة علم الآثار.

يحاضر في الندوة الدكتورة شادية الدسوقي أستاذ الفنون والآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة ود. محمد معروف كلية الآثار جامعة سوهاج والدكتورة رانيا عبد العال من إدارة أعمال التوثيق بالمتحف المصري بالتحرير والدكتورة منى أنور كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وعدد من الأساتذة في مختلف التخصصات.

الدورة تستمر من 2-5 سبتمبر المقبل وتتناول مختلف جوانب صناعة وتوثيق وفنون النسيج المصري عبر العصور وسيتم منح شهادات مشاركة معتمدة من قطاع المتاحف بوزارة الآثار.

ويمتلك المتحف مجموعة كبيرة من النسيج من مختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر،ومقر المتحف هو سبيل أثري أنشأه محمد علي ويتميز بروعة زخارفه من الخارج.

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