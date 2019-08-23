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استجابة لشكاوى المواطنين.. حي الجمرك بالإسكندرية يعدم 21 كلبا ضالا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:25 م
إستجابة لشكاوى المواطنين..حي
إستجابة لشكاوى المواطنين..حي الجمرك بالاسكندرية يعدم 21 كلب
أحمد عبد العزيز
شنّ حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة، فجر اليوم، للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة بشوارع السيد محمد كُريم وقصر رأس التين، وذلك إستجابًة لشكاوى المواطنين.

ونسقت وحدة التدخل السريع بالحي مع مديرية الطب البيطري وتم شنّ الحملة بالشوارع التي تم تلقي العدد الأكبر من الشكاوى حولها، وتم التخلص من عدد 21 كلبا ضالا.

ولا تزال حملات التصدي لظاهرة الكلاب الضالة مستمرة بنطاق الحي وذلك لما تُسببه من خوف وقلق لمواطني الحي الكرام.

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