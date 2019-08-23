تعرف على أوراق الالتحاق بالدراسات العليا في هندسة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.



جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بالجامعة:



١- شهادة الحصول على البكالوريوس.



٢- بيان بتقديرات الخمس سنين بالكلية.



٣- شهادة ميلاد كومبيوتر.



٤- صورة بطاقة شخصية.



٥- دوسية بلاستيك.



٦- ٤ صور شخصية.



٧- شهادة حسن سير وسلوك.



٨- طلب الالتحاق بالدراسات العليا.



٩- شهادة حسن سير وسلوك.



جدير بالذكر، أن التقديم للدراسات العليا مفتوح حتى يوم 1/8/2019.