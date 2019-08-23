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تعليم

تعرف على أوراق الالتحاق بالدراسات العليا في هندسة حلوان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:58 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.

جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بالجامعة:

١- شهادة الحصول على البكالوريوس.

٢- بيان بتقديرات الخمس سنين بالكلية.

٣- شهادة ميلاد كومبيوتر.

٤- صورة بطاقة شخصية.

٥- دوسية بلاستيك.

٦- ٤ صور شخصية.

٧- شهادة حسن سير وسلوك.

٨- طلب الالتحاق بالدراسات العليا.

٩- شهادة حسن سير وسلوك.

جدير بالذكر، أن التقديم للدراسات العليا مفتوح حتى يوم 1/8/2019.

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