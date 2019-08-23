تعرف على أوراق الالتحاق بالدراسات العليا في هندسة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.
جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بالجامعة:
١- شهادة الحصول على البكالوريوس.
٢- بيان بتقديرات الخمس سنين بالكلية.
٣- شهادة ميلاد كومبيوتر.
٤- صورة بطاقة شخصية.
٥- دوسية بلاستيك.
٦- ٤ صور شخصية.
٧- شهادة حسن سير وسلوك.
٨- طلب الالتحاق بالدراسات العليا.
٩- شهادة حسن سير وسلوك.
جدير بالذكر، أن التقديم للدراسات العليا مفتوح حتى يوم 1/8/2019.
جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العليا بالجامعة:
١- شهادة الحصول على البكالوريوس.
٢- بيان بتقديرات الخمس سنين بالكلية.
٣- شهادة ميلاد كومبيوتر.
٤- صورة بطاقة شخصية.
٥- دوسية بلاستيك.
٦- ٤ صور شخصية.
٧- شهادة حسن سير وسلوك.
٨- طلب الالتحاق بالدراسات العليا.
٩- شهادة حسن سير وسلوك.
جدير بالذكر، أن التقديم للدراسات العليا مفتوح حتى يوم 1/8/2019.