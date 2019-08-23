بأكثر من نصف مليون جنيه.. وزارة الرياضة تدعم 29 ناديا في 13 محافظة

وافق وزير الشباب والرياضة على صرف دعم مالي لـ29 ناديا في 13 محافظة بإجمالي 575 ألف جنيه للصرف على النشاط الرياضي فيها.



الوزير وافق على دعم نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ بمبلغ 150 ألف جنيه، ونادي الشبان المسلمين بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمبلغ 20 ألف جنيه، ونادي الهرم الرياضي بكفر الجبل بمحافظة الجيزة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وناديين في محافظة قنا بمبلغ 50 ألف جنيه، ونادي متحدي الإعاقة بالفيوم بـ5 آلاف جنيه.



بالإضافة إلى ناديين بمحافظة البحيرة بمبلغ 25 ألف جنيه، وعدد 9 أندية بمحافظة أسوان بمبلغ 125 ألف جنيه، بالإضافة إلى نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية بمبلغ 50 ألف جنيه، و7 أندية بمحافظة القاهرة بمبلغ 80 ألف جنيه، وناديين بمحافظة الوادي الجديد بمبلغ 35 ألف جنيه، ونادي الشباب الرياضي بمحافظة المنيا بمبلغ 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى نادي غرب البلد بأسيوط بمبلغ 10 آلاف جنيه.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأندية الفقيرة والشعبية من أجل تقديم خدمات أفضل لقطاع عريض من الجمهور.