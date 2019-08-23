وفد من مدينة جانج ديزين الصينية يزور أسوان لتفعيل أطر التعاون المشترك

التقى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان مع وفد مدينة جانج ديزين الصينية برئاسة زيونج هاو نائب رئيس المدينة وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب رئيس جمعية المستثمرين ومديرى الشباب والرياضة والإستثمار ومصر للسياحة وتنشيط السياحة والمحاجر.



وتناول اللقاء تفعيل أطر التعاون المشترك بين أسوان وجانج طبقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى عام 2015 والتى شملت التعاون وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة في مجالات السياحة والاستثمار، وأيضًا قطاعات الصناعة والتعدين والتدريب.



وأكد اللواء سعيد حجازى ضرورة إستثمار علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين والتى شهدت ازدهارا كبيرا فى الفترة الأخيرة فى أن تنعكس عمق هذه العلاقات على تبادل المصالح والمنافع المشتركة بين مدينتى أسوان وجانج الصينية.



وخلال اللقاء استعرض مسئولو المحافظة المقومات السياحية والاستثمارية والطبيعية التي تتفرد بها أسوان، وخاصة في ظل وجود الثروات التعدينية والمحجرية التى تصل لنحو 37 مادة خام من أبرزها الطفلة الأسوانية والجرانيت والرخام الجاهزة لإستغلالها فى إقامة مصانع ذات جدوى اقتصادية، بجانب وجود المزايا والتسهيلات العديدة منها إجراءات الاستثمار و قرب منافذ التصدير وتعدد مصادر الطاقة، علاوة علي الاستفادة من تخصيص الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية.



وأوضح "حجازى" بأن أسوان تمتاز بالتنوع فى المنتج السياحى حيث كانت ومازالت مقصدًا هامًا للسياحة الصينية وخاصة أن المحافظة بها السياحات الأثرية والبيئية والعلاجية والنيلية وأيضًا سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور وهو الذى يلاقى اهتمام واستمتاع من السائح الصينى ولذا فإنه يمكن تنظيم رحلات شارتر من مدينة جانج إلى أسوان مباشرة.



ولفت إلى أن التواصل المستمر و مشاركة جانج وأسوان ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو ستعزز فرص التبادل الثقافى والتراثى وخاصة فى مجال صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والبيئية، بجانب تبادل زيارات فرق الفنون الشعبية والوفود الشبابية.



ومن جانبه أعرب زيونج هاو عن سعادة الوفد الصينى بزيارة أسوان واستمتاعه بسحر الطبيعة والبانوراما الجميلة لنهر النيل والأثار الشامخة أثناء زيارة الوفد للمسلة الناقصة والسد العالى والجولة النيلية.



واكد أنه ستكون هناك نتائج إيجابية لهذه الزيارة وخاصة أن هناك قواسم مشتركة ومصالح متبادلة بين المدينتين مما يفتح الباب أمام تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال الصينيين للإطلاع على فرص الاستثمار، بجانب الدعاية والتسويق السياحى لأسوان مع دراسة تنظيم رحلات شارتر مباشرة لها ، وبالتوازى استقبال وفد من محافظتكم ولاسيما لحضور معرض الخزف الدولي والذي يقام بمدينة يانج ديزين فى أكتوبر القادم حيث يعتبر المعرض أكبر ملتقي للشركات والمستثمرين المتخصصين في صناعة وتسويق منتجات الخزف والصيني في مختلف دول العالم.



وفي نهاية اللقاء قام نائب محافظ أسوان بإهداء الوفد الصينى دروع وميداليات تقديرًا لجهودهم فى تعزيز مجالات التعاون المشترك، كما قام الوفد الصيني بتقديم هدايا تذكارية بسيطة عبارة عن منتجات مدينة جانج من الخزف الصينى.

