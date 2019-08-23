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فخر المسلمين.. افتتاح أكبر مساجد أوروبا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:28 م
مسجد فخر المسلمين
مسجد فخر المسلمين
محمود ضاحي
افتتح في جمهورية الشيشان، اليوم الجمعة، بإشراف الرئيس رمضان قديروف، أكبر مسجد في أوروبا أُطلق عليه اسم "فخر المسلمين".

يعتبر مسجد "فخر المسلمين" تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، وتبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصلي، وفي الخارج 100 ألف مصلي.

ويشكل بناء مسجد "فخر المسلمين " بتصميمه فن العمارة الإسلامية، حيث تم بناؤه على أعلى المستويات المعمارية، ويتكون الجامع من طابقين ويستوعب أكثر من 30 ألف مصل في الداخل، وفي الخارج يستوعب أكثر من 70 ألف مصلي.
فخر المسلمين.. افتتاح أكبر مساجد أوروبا
فخر المسلمين.. افتتاح أكبر مساجد أوروبا

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