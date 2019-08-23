هيا الشعيبي وداوود حسين.. أجواء كوميدية بمهرجان صيفي ثقافي 14

على هامش فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 14 والذي يقام برعاية المجلس العالي للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وبحضور مدير المهرجان فوزية العلي قدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي والفنانة إلهام الفضالة بالاشتراك مع النجم داوود حسين العرض المسرحي "عودة رَيَّا وسكينة" علي مسرح عبد الحسين عبد الرضا بالسالمية و بحضور جمهور عريض من المقيمين والمواطنين وزوار دولة الكويت الذين أبدوا إعجابهم بالعرض.



وقالت الشعيبي أنها سعيدة بإعادة هذه التجربة الرائعة خلال فعاليات المهرجان الأكثر شعبية في بلدها الكويت بعد نجاحها الساحق في العرض الأول وسعيدة أيضا بتجاوب الجمهور مع العرض.



كما قدمت شكرها وامتنانها على دعم المجلس العالي للثقافة والفنون والآداب لها ولكل فناني الكويت.



وحضر العرض عدد من قيادات المجلس منهم الدكتورة تهاني العدواني وكيل المجلس والأستاذة ضياء البحر مدير إدارة الشئون الإدارية بالمجلس والعديد من وسائل الإعلام وفِي نهاية العرض كرم المجلس أسرة المسرحية.